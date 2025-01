Ein 23-jähriger Mann gesteht zwei Gewalttaten in Beelitz bei Berlin. Die Bestürzung ist groß. Brandenburgs Innenministerin nennt Details zu dem mutmaßlichen Täter, der seit 2016 in Deutschland lebt.

Beelitz/Potsdam - Schock in einer brandenburgischen Kleinstadt bei Berlin: Ein junger Mann wird vor zwei Wochen in einem Apartmentkomplex in Beelitz-Heilstätten getötet, Tage später eine Frau mit Schnittwunde am Hals gefunden.

Am vergangenen Wochenende nahm die Polizei einen 23-Jährigen fest, der in dem sanierten Apartmenthaus wohnte. Der Mann aus dem westafrikanischen Guinea gestand laut Innenministerium inzwischen beide Gewalttaten.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam wirft ihm Mord und versuchten Mord vor. Es sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Behörde mit. Viele Fragen zu den Hintergründen und dem Motiv des 23-Jährigen blieben aber offen.

Vor dem Gebäude, in dem sich die Gewalttaten ereignet haben sollen, lagen Blumen und einige Kerzen als Zeichen der Anteilnahme. Darin gibt es auch eine Grundschule und ein Fitnessstudio, eine Klinik ist nicht weit entfernt.

Innenministerin: Verdächtiger nicht ausreisepflichtig

Während sich die Staatsanwaltschaft in Potsdam mit Aussagen zu den Taten bedeckt hielt, gab Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (SPD) einige Einzelheiten bekannt. Der 23 Jahre alte Beschuldigte, der als Pfleger arbeitete, sei nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausreisepflichtig. Er war der Polizei bisher auch nicht wegen Straftaten bekannt.

Der Beschuldigte habe seit 2016 in Deutschland gelebt und verfüge über eine Aufenthaltserlaubnis bis zum 23. Januar 2025, deren Verlängerung fristgerecht beantragt worden sei. Weiter heißt es: „Er hat sich mittlerweile zu beiden Taten geständig eingelassen.“

Opfer war CDU-Mitglied

Bei dem vor rund zwei Wochen getöteten Mann handelt es sich um ein aktives Mitglied der CDU Brandenburg, wie die Innenministerin sagte. Es gebe bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass eine politische Motivation eine Rolle bei der Begehung der Tat gespielt haben könnte. Die Leiche des jungen Mannes wurde bei einem Wohnungsbrand in Beelitz-Heilstätten entdeckt.

Bei zweiter Gewalttat Frau durch Schnitt am Hals verletzt

Dann soll der Verdächtige am vergangenen Wochenende eine Frau verletzt haben. Die 52-Jährige stammt laut Innenministerium aus der Ukraine. Bei diesem Fall kam die Polizei dem Beschuldigten auf die Spur. Der Verdächtige soll der Frau nach dpa-Informationen eine Schnittwunde am Hals zugefügt haben.

Ihre Verletzungen seien ambulant ärztlich versorgt worden, eine stationäre Versorgung in einem Krankenhaus sei nicht erforderlich gewesen, so Innenministerin Lange in ihrer Stellungnahme. Die Polizei hatte am Montag zunächst mitgeteilt, der Festgenommene habe der Frau lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie könne nähere Auskünfte aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht erteilen.

Verdächtiger kam zunächst in Haftkrankenhaus

Der Verdächtige wurde laut Ministerium zunächst in ein Haftkrankenhaus gebracht und soll anschließend in eine Haftanstalt kommen. Die Polizei arbeite derzeit mit Hochdruck an der Aufklärung der beiden schweren Gewalttaten, sagte Innenministerin Lange.

CDU in Trauer um Parteimitglied

Die CDU Brandenburg reagierte fassungslos auf den gewaltsamen Tod ihres Parteimitglieds. Bei Instagram schrieb die Landespartei, sie sei tief entsetzt und in großer Trauer.

Bürgermeister: Nicht dem Gefühl der Angst hingeben

Auf dem Areal in Beelitz-Heilstätten spielten am Mittag Kinder, während Polizisten dort ins Gebäude gingen. Auch der Schulbetrieb ging weiter.

Der Bürgermeister von Beelitz, Bernhard Knuth (parteilos), sagte, er nehme gerade die Ängste der Eltern ernst. „Mir ist es jedoch in dieser Situation ganz wichtig, dass wir uns nicht als Stadtgesellschaft dem Gefühl der Angst hingeben und unser enges gesellschaftliches Zusammenleben riskieren.“ Wo es notwendig sei, werde die Stadt Sicherheitskonzepte überarbeiten und anpassen, abgestimmt mit dem Landkreis und den Ministerien des Landes Brandenburg.

Heilstätten - einst ein „Lost Place“

Beelitz-Heilstätten ist vor allem durch eine Anfang des 20. Jahrhunderts erbaute Lungenheilanstalt für an Tuberkulose erkrankte Menschen bekannt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Gelände bis ins Jahr 1994 von der Sowjetarmee übernommen, die Gebäude als Militärhospital nutzte. Auf dem geschichtsträchtigen Areal, das einst als „Lost Place“ (sinngemäß: Vergessener Ort) galt und wieder belebt wurde, sind nach umfangreichen Sanierungen Wohnungen entstanden.