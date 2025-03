Erstmals geht der MBC als Pokalsieger in ein Liga-Spiel. Allerdings muss das Team dafür einen herben Verlust wegstecken.

Weißenfels - Der Basketball-Pokalsieger Syntainics MBC muss die Saison ohne seinen Center Martin Breunig zu Ende spielen. Das Team aus Weißenfels vermeldete, dass sich der 33-Jährige aufgrund einer Fingerverletzung einer Operation unterziehen muss. Der Eingriff bei einem Handspezialisten soll am kommenden Mittwoch stattfinden.

Der Club-Führung sei bereits auf der Suche nach einem Ersatz für den Routinier. Breunig hatte im Pokal-Halbfinale gegen Bayern München den entscheidenden Korb erzielt. In beiden Spielen des Final Four waren dem Center 29 Punkte und zwölf Rebounds gelungen, womit er zu einem der Schlüsselfiguren des Erfolgs wurde. In der Liga verbuchte Breunig 10,8 Punkte pro Spiel und 4,8 Rebounds.