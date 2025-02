Schnellladepark für Elektrofahrzeuge an Autobahn 27

An der Autobahn 27 ist ein Schnellladepark eröffnet worden. (Symbolbild)

Walsrode - Elektrofahrzeuge können ab sofort schnell auf einem Rastplatz an der Autobahn 27 in Walsrode (Heidekreis) geladen werden. Der neue Ladepark liegt zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost, wie die Autobahngesellschaft mitteilte.

Die Anlage auf dem Rastplatz Hamwiede-Nord ist überdacht und bietet vier Ladepunkte, wie die Autobahngesellschaft mitteilte. Fahrerinnen und Fahrer können mit allen gängigen Ladekarten sowie mit Debit- und Kreditkarten zahlen. Der Ladepreis betrage 59 Cent pro Kilowattstunde.

Langfristig sollen an den Autobahnen bundesweit 4.000 Schnellladepunkte entstehen, wie die Gesellschaft weiter mitteilte. Alle zehn Fahrminuten sollen künftig Ladesäulen entlang der Autobahnen zu erreichen sein. In Niedersachsen seien bis zum Sommer noch zehn weitere Schnellladeparks geplant - an den Autobahnen 1, 27, 29 und 31.