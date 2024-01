Erfurt - Thüringens Finanzämter sind bei der Bearbeitung der Einkommensteuererklärungen im bundesweiten Vergleich am schnellsten. Die zwölf Ämter im Freistaat hätten im vergangenen Jahr im Schnitt 48,5 Tage benötigt und stünden damit unter den Ländern auf Platz eins, teilte das Finanzministerium in Erfurt am Dienstag mit. Im Vergleich zum Jahr zuvor habe die Bearbeitungsdauer in Thüringen um fast drei Tage gesenkt werden können und liege damit auch deutlich unter dem Bundesschnitt von 56,6 Tagen.

Die Verbesserung sei unter anderem auf die voranschreitende Digitalisierung und einen problemlosen technischen Start der Bearbeitung der Steuererklärungen für das Jahr 2022 im März des vergangenen Jahres zurückzuführen, hieß es. Ziel bleibe es, die Bearbeitungszeiten im Sinne einer bürgerfreundlichen und serviceorientierten Verwaltung weiter zu verbessern.

2023 gab es den Angaben nach in Thüringen 523.294 Einkommensteuerveranlagungen für das Jahr 2022. Hinzu kämen weitere 241.633 Einkommensteuerveranlagungen für 2021, die im vergangenen Jahr ausgeführt wurden.