Cottbus - Bereits in der zweiten Runde des Fußball-Landespokals Brandenburg kommt es zu einer Revanche für das vergangene Finale. Am 7. September muss Drittligist Energie Cottbus beim Regionalligisten Babelsberg 03 antreten, wie die Auslosung ergab. Am 25. Mai hatten beide Vereine das Endspiel der abgelaufenen Saison bestritten. Damals siegten die Lausitzer im heimischen Leag Energie Stadion mit 3:1 und feierten das Double samt Aufstieg in die dritte Liga.