Weißenfels - Basketball-Pokalsieger Syntainics MBC hat einen Ersatz für den verletzten Martin Breunig gefunden. Vom Lokalrivalen Niners Chemnitz kommt Eddy Edigin bis zum Saisonende, teilte der MBC mit. Center Breunig hatte sich am Finger verletzt und kommt in dieser Spielzeit wohl nicht mehr zum Einsatz. Der 33-Jährige wird am kommenden Mittwoch in Halle von einem Handspezialisten operiert.

Der vier Jahre jüngere Edigin wird bereits am Sonntag im ersten Heimspiel nach dem Pokalsieg vor drei Wochen gegen die Würzburg Baskets (15.00 Uhr/Dyn) auflaufen. Der 2,03 Meter lange Center hat in den vergangenen siebeneinhalb Jahren 138 Bundesligapartien für die Baskets Bamberg, Hamburg Towers, MHP Riesen Ludwigsburg und Chemnitz bestritten.

Auf dem internationalen Parkett sammelte der in Regensburg aufgewachsene Edigin Erfahrungen mit Hamburg im Eurocup (17 Spiele), mit Ludwigsburg sowie Chemnitz in der Champions League (34). Einmal war der gebürtige Nigerianer zudem für Bamberg in der Euroleague aktiv.