Potsdam - Bei sinkenden Temperaturen wird es in den nächsten Tagen bei Regen und Schneeregen glatt auf den Straßen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, regnet es am Donnerstag bei sechs bis neun Grad, in Nordbrandenburg ist am Nachmittag mit Schneeregen zu rechnen. Der Wind frischt auf und dreht auf Nord.

Am Freitag werden nur noch minus ein Grad in der Uckermark und plus vier Grad an der Elster erreicht, es wird Schneeregen erwartet und es soll glatt werden. Das Wochenende startet dann am Samstag stark bewölkt mit Schneeschauern. Die Temperaturen liegen zwischen minus drei Grad in der Uckermark und plus zwei Grad an der Grenze zu Sachsen.