Ein Rettungswagen und die Polizei sind auf der A71 nach einem Unfall im Einsatz. Ein Schneepflug stößt dabei mit dem Rettungswagen zusammen.

Suhl - Ein Schneepflug hat auf der A71 bei Suhl einen Rettungswagen an einer Unfallstelle gerammt. Ein 38 Jahre alter Polizist und eine 48 Jahre alte Mitarbeiterin des Rettungsdienstes wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden kamen nach dem Unfall am Montagabend in eine Klinik. Zuvor hatte der MDR über den Unfall berichtet.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Rettungswagen auf der A71 nach einem Unfall zwischen dem Autobahndreieck Suhl und der Anschlussstelle Meiningen Nord im Einsatz. Der Polizist und ein durch den vorherigen Unfall verletzter Autofahrer befanden sich in dem Rettungswagen. Der Schneepflug wollte den Rettungswagen links überholen und prallte dabei allerdings mit der Räumschaufel gegen das Einsatzfahrzeug.

Wo sich die Mitarbeiterin des Rettungsdienstes befand, war zunächst nicht klar. Auch zur Schwere der Verletzungen lagen keine Angaben vor. Der Autofahrer kam ebenfalls in eine Klinik. Die A71 war zwischenzeitlich Richtung Schweinfurt gesperrt.