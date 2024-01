Der Winter hat Sachsen im Griff. Landesweit fiel am Donnerstag Schnee. Das Schmelzen der weißen Pracht ist aber schon in Sicht.

Leipzig - Kräftige Schneefälle haben am Donnerstag für winterliche Verhältnisse in ganz Sachsen gesorgt. Laut Deutschen Wetterdienst (DWD) war der ganze Freistaat von einer Schneedecke überzogen, die zwischen einem Zentimeter südlich von Leipzig bis zu 16 Zentimeter in Pulsnitz in Ostsachsen erreichte. Die Räumdienste waren im Dauereinsatz. Auf glatten Straßen ereigneten sich nach Angaben der Polizei einige Unfälle.

Bis zum Wochenende bleibt es weiß

Der Schnee werde bis zum Wochenende liegen bleiben, sagte ein Sprecher des DWD in Leipzig. Dann allerdings stiegen die Temperaturen an. Am Samstag bleibe es nur noch oberhalb von 600 Metern frostig. Am Sonntag würden zum Beispiel in Leipzig schon wieder fünf Grad erwartet, dann sei das kurze Winterzwischenspiel auch wieder vorbei.

Autos geraten ins Rutschen

Schnee und Eis führten auf den Straßen zu Problemen, auch wenn von Winterchaos laut Polizei keine Rede sein konnte. Insgesamt hätten sich die Autofahrer sehr gut auf die winterlichen Verhältnisse eingestellt, sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei.

Auf der A4 bei Glauchau war ein 31-Jähriger laut Polizei auf der winterlichen Fahrbahn zu schnell unterwegs, rutschte in die Mittelleitplanke und stieß gegen einen Lastwagen. Er wurde leicht verletzt.

In Stollberg geriet ein Winterdienstfahrzeug ins Rutschen, nachdem der Fahrer ausgestiegen war, und prallte gegen eine Hauswand. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von 10.000 Euro.

Bei Langenbernsdorf im Landkreis Zwickau rutschte ein Lastwagen in den Gegenverkehr und streifte zwei Mal einen entgegenkommenden Kleinbus. Fünf Menschen wurden laut Polizei verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Busverkehr im Landkreis Bautzen eingestellt

Wegen des Schnees und Glatteisbildung wurde am Donnerstagnachmittag der Busverkehr im gesamten Landkreis Bautzen eingestellt. Dies betreffe alle Busunternehmen, teilte das Landratsamt mit. Die Einstellung gelte bis auf Weiteres.

Gestrichene Flüge

An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden wurden einige Flüge gestrichen. Laut Flugtafeln betraf dies Verbindungen nach Frankfurt am Main. Deutschlands größter Flughafen annullierte am Donnerstag zahlreiche Flüge: Mehr als 300 von insgesamt etwa 1000 Flügen seien gestrichen worden, sagte eine Fraport-Sprecherin.

Gute Bedingungen für Wintersport

Grund zur Freude haben die Wintersportlerinnen und Wintersportler. Sowohl für Langlauf als auch Abfahrt herrschen derzeit gute Bedingungen. In der Altenberger Region ist etwa die Rund-Loipe um den Kahleberg gespurt, auch die Lifte in Altenberg sind in Betrieb. Beste Bedingungen für Skifahrer meldete auch die Skiarena Eibenstock. In Oberwiesenthal sind ebenfalls alle Anlagen in Betrieb, und auch der Rodelhang und die Rodelstrecke können befahren werden.