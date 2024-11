Erfurt - Mit Schneefall hat der nahende Winter hat in der Nacht in Thüringen auf sich aufmerksam gemacht. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, fiel am Morgen oberhalb 600 Meter ein bis fünf Zentimeter Neuschnee, in Staulagen bis sieben Zentimeter.

Auf der Schmücke sind dem Wetterdienst zufolge ebenso wie auf dem Bleßberg etwa zwölf Zentimeter gefallen, in Neuhaus am Rennweg waren es den Angaben zufolge sechs Zentimeter. Selbst in Altenburg seien noch ein bis zwei Zentimeter gemessen worden.

Winterliche Straßen

Laut dem Lagezentrum des Innenministeriums herrschten vor allem auf den Straßen im Bereich von Oberhof, Zella-Mehlis und Ohrdruf winterliche Straßenbedingungen. Es sei aber zu keinen Behinderungen durch Glätteunfälle gekommen. Die Verkehrsteilnehmer müssten sich auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen und sollten langsam fahren.

Allerdings wird die weiße Pracht laut Wetterdienst nur von kurzer Dauer sein. In der Nacht zum Dienstag soll es zwar oberhalb von 700 bis 800 Metern noch einmal bis zu vier Zentimeter Neuschnee geben. Doch es wird windig mit zum Teil schweren Sturmböen in den Mittelgebirgen, ehe am Mittwoch der Wind auf Nordwest dreht, der dann auch neuen Schnee bringen kann.