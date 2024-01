Schnee und zwischendurch Sonne in Sachsen-Anhalt

Eine dicke Schneeschicht liegt auf nicht geernteten Äpfeln in einem Garten.

Magdeburg - Schnee und Wolken bestimmen das Wetter am Sonntag in Sachsen-Anhalt. Zwischendurch gibt es kleine Aufheiterungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Vereinzelt fallen leichte Schneeschauer im Land. Bei minus drei bis null, im Harz minus sechs bis minus drei Grad, wird es kalt.

Nachts gibt es örtlich leichte Schneefälle bei minus fünf bis minus neun, im Harz bis minus 13 Grad. Am Montag zeigt sich im Tagesverlauf die Sonne und es bleibt nach DWD-Prognosen trocken. Die Temperaturen erreichen im Norden um minus zwei und im Süden um minus sechs Grad.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es ebenfalls trocken, im Süden ziehen teilweise dichte Wolken auf. Es kühlt weiter ab auf minus acht bis minus zehn Grad, im Harz bis minus fünfzehn Grad. Am Dienstag scheint die Sonne bei minus vier bis minus zwei Grad.