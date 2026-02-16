Zum Wochenstart kann es in Niedersachsen und Bremen rutschig werden. Schnee, Regen und Frost führen zu winterlichen Straßenverhältnissen.

Hannover/Bremen - Auf Niedersachsen und Bremen kommt eine winterliche Woche mit Schnee, Regen und teils glatten Straßen zu. Zum Wochenbeginn bringt ein Nordseetief, das Richtung Deutsche Bucht zieht, wechselhaftes Winterwetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Zum Start der Woche seien verbreitet einige Zentimeter Neuschnee möglich, im Harz bis zu 10 Zentimeter. Beim Übergang zu Regen könne es auch zu Glatteis kommen, hieß es.

Bis zur Wochenmitte bleibt es den Angaben zufolge überwiegend stark bewölkt mit zeitweiligen Schnee- oder Regenschauern. Die Temperaturen liegen demnach tagsüber meist nur wenig über dem Gefrierpunkt, im Nordosten teils um 0 Grad.

Ab Donnerstag wird es laut DWD freundlicher und meist trocken. Die Höchstwerte sollen zwischen etwa minus 2 und plus 2 Grad liegen. In der Nacht soll es kalt bleiben: Bis Freitagmorgen seien Tiefstwerte von minus 5 bis minus 10 Grad möglich.