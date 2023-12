Dresden - Schnee und Regen bestimmen das Wetter am Samstag in Sachsen. Oberhalb von 400 Metern und östlich der Elbe schneit es, im Erzgebirge fällt teilweise sehr viel Schnee in wenigen Stunden, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Nachmittags geht der Schnee allmählich in Regen über. Im Bergland wird es stürmisch, auf dem Fichtelberg wehen orkanartige Böen. Die Temperaturen erreichen drei bis fünf, im Bergland minus ein bis drei Grad.

Nachts geht es regnerisch und bedeckt weiter, im oberen Osterzgebirge und in der Oberlausitz fällt anfangs noch Schnee. Es kühlt ab auf vier bis ein, in Kammlagen bis minus ein Grad. Am Sonntag (Heiligabend) wird das Wetter bedeckt und regnerisch bei milden Temperaturen von neun bis elf, im Bergland vier bis acht Grad. Dort taut es am Sonntag auch. Vereinzelt wird es stürmisch, auf dem Fichtelberg herrscht Orkan.

Der Regen lässt in der zweiten Nachthälfte langsam nach. Die Temperaturen sinken auf acht bis drei Grad. Am Montag regnet es nach wie vor, zwischendurch gibt es aber trockene Phasen. Die Höchstwerte liegen bei zehn bis zwölf, im Bergland vier bis neun Grad.