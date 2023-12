Erfurt - Schnee und Glätte erwartet die Menschen in Thüringen am Freitag. Es kommt besonders am Vormittag zu leichtem Schneefall, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab Nachmittag schneit es demnach nur noch im Thüringer Vogtland. Es tritt Glätte auf, dabei bleibt es den Tag über bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 und 0 Grad, im Bergland zwischen minus 5 und minus 2 Grad. In der Nacht zu Samstag wird es meist bedeckt, in der Osthälfte schneit es zeitweise. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 5 und minus 7 Grad, im Bergland bis minus 9 Grad.

Am Samstag bestimmen weiterhin dichte Wolken die Wetterlage. Zunächst schneit es im Osten leicht, am Nachmittag und Abend kommt es im Westen zu Schneefall. Es werden Tiefstwerte zwischen minus 4 und minus 2 Grad erwartet. Nachts bleibt es bedeckt, gelegentlich kommt es zu leichtem Schneefall. Es kühlt den Angaben nach auf Werte zwischen minus 6 und minus 4 Grad ab, im Bergland auf bis zu minus 10 Grad.