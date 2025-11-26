Der Winter sorgt weiter für glatte Straßen – besonders in den sächsischen Bergregionen ist bis Donnerstag weiterhin Schneefall möglich.

Dresden - In Sachsen bleibt es winterlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist im Bergland sowie in Ostsachsen mit Schnee zu rechnen. Im Oberlausitzer Bergland und im Erzgebirge werden bis zum Vormittag vier bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen im Tiefland zwischen 1 und 3 Grad, im Bergland zwischen minus 3 und 0 Grad. Der DWD sagt auch abseits der Schneefallgebiete glatte Straßen vorher.

In der Nacht zum Donnerstag lässt der Schneefall in Ostsachsen nach, im Bergland kann es jedoch weiterhin schneien. In tieferen Lagen erwartet der DWD Regen. Die Temperaturen sinken auf 1 bis minus 2 Grad, im Bergland auf etwa minus 3 Grad.



Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt, jedoch weitgehend trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 1 und 4 Grad, im Bergland zwischen minus 3 und 0 Grad.