Schnee und Glätte haben in der Nacht zum Dienstag viele Straßen in Niedersachsen überzogen. Das hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Hannover - Schnee und Glätte haben in Niedersachsen zu mehreren Unfällen geführt. In der Nacht zum Dienstag sowie tagsüber gab es mehrere Sperrungen auf Autobahnen wegen verunglückter Lastwagen, wie die Polizeistellen mitteilten. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Der Deutsche Wetterdienst warnte bis Dienstagmittag vor Glätte im Flach- und Bergland. Auch in der Nacht zum Mittwoch kann es demnach noch einmal glatt werden. Für den Raum Göttingen wird am Mittwoch zudem starker Schneefall erwartet.

Die Autobahn 27 bei Bremerhaven wurde am Dienstag wegen eines Glätteunfalls gesperrt. Ein Lastwagen, der in Richtung Bremen unterwegs war, geriet in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum ins Schleudern und kam von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei der Laster in Brand geraten und habe aufwendig gelöscht werden müssen.

Auch die Gegenfahrbahn in Richtung Cuxhaven sei wegen der Rauchentwicklung kurzzeitig gesperrt gewesen. Es kam laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Lastwagenfahrer sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Erste Unfälle schon in der Nacht

Bereits in der Nacht zum Dienstag war die Autobahn 1 in Richtung Bremen nahe der Anschlussstelle Vechta wegen eines Unfalls für mehrere Stunden bis in den frühen Morgen gesperrt. Der 42 Jahre alte Lastwagenfahrer verlor am späten Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der unverletzt blieb, habe bei teilweise schneebedeckter Straße ein Überholmanöver versucht. Der Sattelzug drehte sich um die eigene Achse, prallte in eine Leitplanke und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Kurz nach dem Unfall gab es in unmittelbarer Nähe noch zwei weitere Unfälle. Ein 32-Jähriger verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Auto und prallte erst gegen eine Leitplanke und dann gegen den Lastwagen eines 48-Jährigen. Wieder etwas später geriet ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf der glatten Straße ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und dann gegen den Sattelzug eines 60-Jährigen. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt.

Anhänger mit Schlachtabfällen überschlägt sich

Im Emsland verlor ein 29-Jähriger auf der Bundesstraße 213 bei Haselünne in der Nacht die Kontrolle über seinen Laster. Auch hier sei der Grund vermutlich die glatte Straße gewesen, teilte die Polizei mit. Der mit Schlachtabfällen beladene Auflieger habe sich überschlagen und die Fahrbahn erheblich verunreinigt. Die Straße sollte bis zum Mittag wegen Aufräumarbeiten gesperrt bleiben.

In Nordenham bei Bremerhaven kam eine 21 Jahre alte Frau am Montagnachmittag mit ihrem Auto auf glatter Straße von der Fahrbahn ab. Sie habe beim Überholen eines anderen Autos die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, das Auto sei gegen zwei parkende Wagen, eine Hausmauer und einen Baum geschleudert worden.

In Buchholz in der Lüneburger Heide wurde eine hügelige Kreisstraße am Montag zeitweise komplett gesperrt. Schwere Fahrzeuge seien nicht mehr vorangekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine 54 Jahre alte Frau sei von der Straße abgekommen und mit ihrem Auto in einem Graben gelandet.