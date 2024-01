Ein Radfahrer fährt über die verschneite Fahrbahn an der Johannesstraße in Erfurt.

Erfurt - Schnee und Glätte haben in Thüringen bis in die Nacht zu Donnerstag zu zahlreichen Unfällen geführt. Seit Mitternacht habe sich die Lage aber etwas beruhigt, teilte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale am frühen Morgen mit. In dem Zeitraum bis 6 Uhr morgens kam es demnach zu sechs kleineren Unfällen, bei denen niemand verletzt wurde.

Am Mittwoch sah das anders aus: Fast 150 Unfälle gab es im Freistaat. Dabei wurden laut Polizei 37 Menschen verletzt und ein 24 Jahre alter Autofahrer kam am frühen Mittwochmorgen bei einem Unfall bei Etterwinden (Wartburgkreis) ums Leben.