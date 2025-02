Hannover - Gefrierender Regen und Schnee können laut der Vorhersage von Meteorologen von Mitternacht an bis Dienstagvormittag für gefährlich glatte Straßen in Teilen Niedersachsens sorgen. Die Glättegefahr bestehe zuerst in einer Linie vom Emsland über den Südwesten Niedersachsens bis ins Weserbergland, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. „Danach zieht das Ganze nordostwärts und schwächt sich allmählich ab.“

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt soll der Niederschlag zunächst als Regen auf Straßen fallen und dort gefrieren. Das könnte dann vor allem für Behinderungen im Berufsverkehr sorgen. In der Region Hannover werden am Dienstag zudem voraussichtlich viele Busse und Stadtbahnen ausfallen - der Grund dafür ist ein von der Gewerkschaft Verdi angekündigter Warnstreik bei der Üstra.

Schneedecke bis zu zehn Zentimeter dick

Der Regen soll in Schnee übergehen. Der Wetterdienst erwartet vielerorts bis zu fünf Zentimeter Schnee, im Emsland und im Osnabrücker Land sowie im Harz können über den ganzen Tag auch bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. Die Schneedecke soll zunächst liegen bleiben.

Winterlich bleibt es laut Meteorologen auch in der zweiten Wochenhälfte. Dann kann es weiteren Schnee geben, aber voraussichtlich nicht mehr so viel wie am Dienstag. Dazu ist es weiter frostig bei Temperaturen von bis zu minus sechs Grad in der Nacht zum Mittwoch und Höchstwerten von bis zu vier Grad tagsüber.