Eine Rheinbrücke ist wegen Eis gesperrt, Schnee bedeckt Straßen: Winterliche Bedingungen sorgen am Morgen für Unfälle. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.

Berlin - Schnee, Glätte, Regen: Auf den Straßen und Gehwegen müssen sich die Menschen in Deutschland erneut auf winterliche Bedingungen einstellen. Schon am frühen Montagmorgen gab es Unfälle wegen zugeschneiter Fahrbahnen, etwa im Sauerland und in Bayern. In Rheinland-Pfalz überschlug sich ein Auto - zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Bis in den Nordosten Deutschlands gebe es vorankommenden Schneefall, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Westen und Südwesten des Landes gehe dieser in den Niederungen in Regen über. In Staulagen könne es bis zu 15 Zentimeter Neuschnee geben.

Auch Glättegefahr besteht laut DWD: Im Südosten und später von der Nordsee bis nach Sachsen falle Regen, der teils gefriere. In den Hochlagen der Mittelgebirge kann es demnach teils kräftige Schauer oder Gewitter mit bis zu fünf Zentimeter Neuschnee in kurzer Zeit geben. Die Temperaturen liegen - mit Ausnahme der westlichen und südwestlichen Niederungen - am frühen Morgen bei minus 4 und 0 Grad, im Nordosten bei minus 5 und minus 9 Grad. Tagsüber wird östlich der Elbe Dauerfrost bei minus 4 bis 0 Grad erwartet.

Sperrung von Rheinbrücke wegen herabfallender Eisstücke

Nach herabfallenden Eisstücken und Unfällen ist etwa die verkehrsreiche Leverkusener Rheinbrücke der A1 komplett für den Verkehr gesperrt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren gefährlichen Situationen komme, sagte ein Polizeisprecher. Wie lange die Vollsperrung dauern werde, sei noch unklar. Bei den Verkehrsunfällen sei es zu Sachschäden gekommen.

In vielen Bundesländern kam es in der Nacht und am frühen Morgen zu Unfällen infolge der Witterungsbedingungen. Ein Transporter kippte auf der A45 nahe Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen zur Seite und blieb auf der zugeschneiten Fahrbahn liegen, der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch auf der A1 geriet ein Lastwagen bei Glätte ins Rutschen, stellte sich quer und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen Bremen-Arsten und Brinkum derzeit voll gesperrt.

Auto kommt von Fahrbahn ab - zwei Schwerverletzte

In Bayern kam ein Laster auf der A8 in Richtung München nahe Irschenberg bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung hinab. Dabei verlor er fast seine ganze Ladung: 18.000 der 20.000 Liter flüssiger Kalk sickerten in den Boden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen wurden bei einem Unfall in Rheinland-Pfalz schwer verletzt: Ein 45-Jähriger kam mit seinem Auto wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit von der schneebedeckten Straße ab, das Auto überschlug sich. Der Fahrer und seine 42 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Ebenfalls in Rheinland-Pfalz blockierte ein Lkw die B327 in Richtung Thalfang für mehrere Stunden. Er war auf der schneeglatten Straße abgekommen und mit dem vorderen Teil im Straßengraben stecken geblieben.