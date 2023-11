Schnee, Frost und Regen am Sonntag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Regen, Frost und vereinzelt Schnee bestimmen das Wetter am Sonntag in Sachsen-Anhalt. Am Vormittag wird es teilweise glatt auf den Straßen, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Ab Mittag fällt in der Südwesthälfte Regen und vor allem im Harz Schnee. Die Temperaturen liegen laut Wetterdienst bei ein bis vier Grad, im Harz je nach Höhenlage zwischen minus drei und plus zwei Grad.

In der Nacht zum Montag ist für Autofahrer Vorsicht geboten: Frost, Regen und Schneeregen machen die Straßen glatt. Im Harz fällt in Lagen von mehr als 600 Metern Schnee. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus zwei und minus zwei Grad. Am Montag geht es weiter mit Regen und Schneeregen bei zwei bis fünf, im Harz minus zwei bis plus zwei Grad.

Am Dienstag schneit es zeitweise. Die Temperaturen erreichen minus ein bis plus ein Grad, im Harz minus drei bis minus ein Grad.