Schnee, Frost und Glättegefahr in der Karwoche in Sachsen

Leipzig/Dresden - In der Karwoche wird es kalt in Sachsen. Frost, Schnee und Glätte sind in den Tagen vor Ostern möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mit vielen Wolken und vereinzelten Schneeschauern startet die Woche. Bei leichtem Wind sind maximal fünf Grad zu erwarten. In der Nacht zu Dienstag sind dann vor allem im Bergland weiter Schneeschauer möglich. Bis auf minus acht Grad sinken die Temperaturen. Vereinzelt kann nach Angaben des DWD Glättegefahr bestehen.

Am Dienstag bleibt es bewölkt, teilweise sind weiter Schneeschauer zu erwarten. Bis auf fünf Grad steigen die Temperaturen. Nachts wird es mit Tiefsttemperaturen von minus acht Grad wieder frostig im Freistaat.

Auch am Mittwoch ist bei maximal sechs Grad teilweise Schnee zu erwarten. In der Nacht auf Gründonnerstag wird es nach Angaben des DWD dann kaum noch schneien. Mit Tiefstwerten von minus sieben Grad wird es aber wieder frostig.

Teilweise zeigt sich die Sonne am Donnerstag. Bei bis zu neun Grad bleibt es großteils trocken. Auch in der Nacht auf Karfreitag ist bei Temperaturen um die minus drei Grad nicht mit Niederschlag zu rechnen.