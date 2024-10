Trainer Frank Schmidt hat nicht nur in Heidenheim Fans. Auch Hertha-Coach Cristian Fiél ist von der Arbeit des FCH-Idols begeistert.

Schmidts Arbeit in Heidenheim beeindruckt Hertha-Coach Fiél

Berlin - Vor dem Aufeinandertreffen im DFB-Pokal hat Hertha-Coach Cristian Fiél seinen Heidenheimer Amtskollegen Frank Schmidt in höchsten Tönen gelobt. „Dafür gibt es nicht viele Worte außer beeindruckend. Wirklich sehr beeindruckend“, sagte Fiél vor dem Zweitrunden-Duell am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) und beschrieb seinen Trainerkollegen als harten, fleißigen und akribischen Arbeiter.

Seit 2007 ist Schmidt Trainer beim Fußball-Bundesligisten - und in Heidenheim fast schon so etwas wie ein Volksheld. Von der 5. Liga führte der 50-Jährige den Club innerhalb von 16 Jahren in die Bundesliga. „Er wird sagen: 'Das habe ich nicht alleine gemacht'. Ja, hat er nicht, aber er hat das ganze Ding hochgezogen“, schwärmte Fiél weiter.

Zweimal standen sich die Berliner und Heidenheimer bislang gegenüber - zweimal im DFB-Pokal und zweimal hieß der Sieger Hertha. 1979 gewann der Hauptstadt-Club mit 4:0, 2016 erkämpften die Blau-Weißen ein 3:2.