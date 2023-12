Fabian Reese war die Entdeckung bei Hertha BSC in der Hinrunde. Das könnte Begehrlichkeiten wecken. Doch Sportdirektor Weber beruhigt.

Hertha- Sportdirektor Benjamin Weber in Berlin.

Berlin - Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber sieht keinen nahenden Abgang von Leistungsträger Fabian Reese. „Wir sind mega-zufrieden mit seiner Entwicklung. Von uns aus gibt es keine Interessenlage, dass sich daran etwas ändern sollte. Er fühlt sich wohl hier und wertgeschätzt. Und wir haben einiges vor“, sagte der 43-Jährige der „Bild“-Zeitung. Auf die Frage, ob es beim klammen Fußball-Zweitligisten eine Schmerzgrenze bei einem Angebot für Reese gebe, antwortete er: „Das ist aktuell überhaupt kein Thema.“

Der 26 Jahre alte Flügelspieler Reese kam im Sommer nach Berlin und war in der Hinrunde einer der besten Spieler der zweiten Liga. Der Angreifer wurde bei Hertha umgehend zum Anführer und Publikumsliebling, der selbst häufig seine Identifikation mit Club und Stadt betont. Doch seine Leistungen könnten höherklassige Interessenten auf den Plan rufen.

Weber lobte Reese in höchsten Tönen. „Er platzt vor Ehrgeiz, geht als Vorbild immer mit gutem Beispiel in der Kabine und auf dem Platz voran. Er ist zielstrebig, will etwas erreichen“, sagte der Sportdirektor.

Die Zukunft von Internet-Star und Offensivspieler Nader El-Jindaoui bei den Blau-Weißen ist dagegen noch ungewiss. Sein Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus. „Mit seinem Vertrag werden wir uns im Frühjahr beschäftigen“, sagte Weber, der den Einsatz des 27-Jährigen hervorhob.

Mit Ausnahmetalent Bence Dardai (17), dessen Vertrag ebenfalls im Sommer des kommenden Jahres endet, wollen die Berliner auf jeden Fall verlängern. „Natürlich wollen wir ihn behalten. Wir sprechen mit ihm und seiner Familie. Wir haben ihm unsere Idee – wie wir es uns in Zukunft mit ihm vorstellen – klar aufgezeigt“, sagte Weber.