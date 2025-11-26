Schreckmoment bei einer Berliner Wohnungsräumung durch einen Gerichtsvollzieher: Ein Schlüsseldienst-Mitarbeiter sieht plötzlich eine Waffe.

Bei einer Zwangsräumung hat der Mieter plötzlich eine Waffe in der Hand. Die Polizei muss eingreifen. (Symbolbild)

Berlin - Bei der Zwangsräumung einer Wohnung in Berlin-Britz im Bezirk Neukölln ist ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes mit einer Waffe bedroht worden. Ein Gerichtsvollzieher wollte am Dienstagvormittag die Wohnung eines 50-jährigen Mannes im Martin-Wagner-Ring betreten, aber es öffnete niemand. Als der Mann vom Schlüsseldienst die Tür öffnete, soll der Mieter mit einer Waffe auf ihn gezielt haben.

Als alarmierte Polizisten eintrafen, öffnete der Mieter und wurde trotz Widerstandes festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten eine geladene Schreckschusspistole, eine weitere Waffennachbildung, zwei Messer, einen Teleskopschlagstock sowie Tierabwehrspray und Munition für Schreckschusswaffen.

Im Saarland war am Dienstag ein Gerichtsvollzieher bei einer Räumung von einem Bewohner mit einem Messer getötet worden.