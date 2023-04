Wolfsburg - Fußball-Nationalspielerin Lena Lattwein vom VfL Wolfsburg hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und fällt für die nächsten beiden Länderspiele des DFB-Teams aus. Die 22-Jährige zog sich die Verletzung am Sonntag beim 8:0-Sieg des deutschen Meisters in der Bundesliga gegen Werder Bremen zu, sie musste bereits nach wenigen Minuten ausgewechselt werden.

Für Lattwein nominierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Janina Minge vom SC Freiburg nach, wie der DFB mitteilte. Die Vize-Europameisterinnen treffen am Karfreitag (20.00 Uhr/Livestream auf sportstudio.de) in Sittard auf die Auswahl der Niederlande. Am Dienstag darauf (11. April/18.00 Uhr/ARD) ist in Nürnberg Brasilien der Gegner.