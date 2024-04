Die Wernigeröder Schlossfestspiele locken Opernfans und Klassikliebhaber aus dem gesamten Bundesgebiet an. In diesem Jahr wird der August zum Festspielmonat.

Wernigerode - Der Termin für die diesjährigen Wernigeröder Schlossfestspiele steht fest. Die Konzerte auf dem Schlossgelände und an anderen Orten sollen zwischen dem 3. und 31. August stattfinden, wie eine Sprecherin des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode am Donnerstag mitteilte. Das Orchester unter der Leitung von Christian Fitzner ist für die musikalische Ausgestaltung der Festspiele zuständig. Einige Veranstaltungen stünden auch schon fest. So werde es unter anderem am 7. August eine Aufführung von „Peter und der Wolf“ im Bürgerpark Wernigerode geben, hieß es.

Das Konzerthaus Liebfrauen, das früher einmal eine Kirche war, sollen unter anderem die Bühne für eine Operngala und ein Filmmusikkonzert sein, für das sich das Orchester mit dem Rundfunkjugendchor Wernigerode verstärken wird. Die Schlossfestspiele enden mit einer spanischen Nacht im Innenhof des Schlosses. Der große Vorverkauf soll in Kürze beginnen. Die Schlossfestspiele in Wernigerode locken Klassik-Fans aus ganz Deutschland an.