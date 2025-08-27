Clowns aus Kürbissen, ein Labyrinth und Zirkusacts: Schloss Lichtenwalde wird zum bunten Herbst-Abenteuer für Familien. Was es dieses Jahr alles zu entdecken gibt.

Lichtenwalde - Schloss und Park Lichtenwalde bei Chemnitz verwandeln sich ab Samstag in eine farbenfrohe Kürbiswelt. Unter dem Motto „Zirkus“ erwarten Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr 18 riesige Figuren aus Tausenden Kürbissen - darunter Clowns, Artisten und Elefanten. Die Skulpturen sind bis zu vier Meter hoch und sollen den barocken Schlosspark in eine große Freiluft-Manege verwandeln, wie die Veranstalter mitteilten.

Highlights für die ganze Familie

Neu im Programm sind ein Kürbislabyrinth sowie ein Lehrpfad mit Wissenswertem rund um die Herbstfrucht. Für Kinder gibt es zudem einen Strohspielplatz. An den Wochenenden locken Veranstaltungen wie eine Meisterschaft im Kürbiswiegen, ein Riesenkürbis-Schnitzfestival oder Zirkusacts am 18. und 19. Oktober. Zum Abschluss soll in den Herbstferien eine Halloween-Woche mit Laternenumzügen und Kinderschminken gefeiert werden.

Mit einem Klick zum Kürbisspaß - ÖPNV inklusive

Das Kürbisfestival läuft bis zum 2. November. Im Eintritt enthalten ist auch der Besuch des Schlosses mit seinen Ausstellungen. Tickets sind online erhältlich - bei Onlinebuchung ist die Anreise mit Bus und Bahn im Verbundraum Mittelsachsen bereits im Preis inbegriffen.