Potsdam - Zwei der wichtigsten touristischen Anlaufpunkte Potsdams werden ab heute für mehrere Jahre für Besucher geschlossen sein. Das Schloss Cecilienhof - wichtiger Schauplatz der Weltgeschichte - werde wegen Renovierungen drei Jahre lang nicht mehr für Besucher offen sein, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) mit.

Im Sommer 1945 hatten dort im Neuen Garten in Potsdam die Alliierten über die Nachkriegsordnung beraten. Die leerstehenden Hotelflächen in dem geschichtsträchtigen Haus werden für Millionen saniert - voraussichtliche Dauer bis Herbst 2027. Außerdem werden laut Stiftung der bisherige Museumseingang verlegt und Ausstellungsflächen vergrößert.

Ebenso werde am 1. November die Königswohnung im Neuen Palais schließen, so die Stiftung. Die Wohnung beherbergte die Privaträume Friedrichs des Großen. Der Besucherempfang im Neuen Palais werde umgestaltet, wofür die unteren Rotem Kammern und die Marquis d’Argens Wohnung denkmalgerecht umgebaut würden, hieß es von der Stiftung. Die Umbaumaßnahmen werden sich nach Angaben der SPSG auch über mehrere Jahre erstrecken. Da sich die Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe zur Königswohnung befinden, muss diese für den Zeitraum der Baumaßnahme schließen. Das Schlosstheater soll dann ab 2025 ebenfalls schließen.