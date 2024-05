Ludwigsdorf/Piensk - Ein mutmaßlicher Schleuser und vier Migranten sind an der deutsch-polnischen Grenze festgenommen worden. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten deutsche und polnische Beamte im Rahmen einer gemeinsamen Streife am Dienstagnachmittag in Piensk (Polen) unweit von Neißeaue (Landkreis Görlitz) ein Auto mit polnischem Kennzeichen. Der Fahrer konnte sich demnach nicht ausweisen und gab an, die Dokumente lägen in seiner Wohnung in Polen. Mit dem 34-Jährigen seien in dem Auto vier Menschen mit afghanischen Reisepässen unterwegs gewesen, die laut Polizei keinen gültigen Aufenthaltstitel hatten.

Der mutmaßliche Schleuser, der nach Angaben der Polizei turkmenische Staatsbürgerschaft hat, wurde vom polnischen Grenzschutz wegen des Verdachts des Ein- und Ausschleusens auf polnischem Territorium festgenommen. Auch die vier Mitfahrer wurden festgenommen - wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise nach Polen. Die Bundespolizei ermittelt.