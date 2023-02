Schlechte Strauchbeerenernte in Sachsen

Kamenz - In Sachsen sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Strauchbeeren geerntet worden. Die insgesamt 43 sächsischen Betriebe hätten 2022 etwa 417 Tonnen Strauchbeeren und damit etwa 70 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor eingebracht. Nach den Jahren 2012 und 2020 sei dies eine der niedrigsten Erntemengen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Kamenz mit. Vor allem die trockenen Wetterbedingungen und die hohen Erzeugungskosten seien Grund für die schlechte Ernte. Viele Beeren wurden demnach gar nicht erst geerntet, da sie vertrocknet waren. Zu den Strauchbeeren zählen etwa die Aroniabeere, die Johannis- oder Stachelbeere sowie die Himbeere oder Heidelbeere.