Der TSV 1860 München absolviert ein Testspiel in der Schweiz. Der FC Augsburg tritt zu einem Freundschaftsspiel in Österreich an. Nach den beiden Spielen greifen die Anhänger zu Flaschen und Steinen.

Lustenau - In Österreich haben sich Fans des TSV 1860 München eine Schlägerei mit Anhängern des FC Augsburg und des österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau geliefert. Wie die Polizei berichtete, waren an der Auseinandersetzung zeitweise 150 Personen beteiligt. Es flogen laut Polizei Flaschen und Steine. Es sei auch zu direktem Körperkontakt gekommen. Vier Menschen wurden bei der Schlägerei am Samstagabend in Lustenau verletzt, mehrere Autos beschädigt.

1860 München hatte zuvor in Chur in der Schweiz gegen den FC Vaduz ein Testspiel absolviert. Der FC Augsburg war aus Anlass einer Stadioneröffnung bei Austria Lustenau angetreten. Zwischen Lustenau und Augsburg herrsche eine besondere Fan-Freundschaft, hieß es.

Auf dem Rückweg von Vaduz nach Deutschland sei es dann rund um das Stadion von Austria Lustenau zu der wohl „verabredeten Auseinandersetzung“ gekommen, so der Polizeisprecher weiter. „Wir glauben eher nicht, dass es zufällig dazu gekommen ist.“ Rund 60 Polizisten bekamen die Situation schließlich unter Kontrolle. Die Fans aus München wurden in ihrem Bus zur Grenze eskortiert und den deutschen Behörden übergeben. Die Identität der Beteiligten sei vor Ort festgestellt worden, hieß es. Die Ermittlungen liefen.