Möckern - Nach einem geplatzten Autoverkauf ist es am Freitagabend in Möckern (Jerichower Land) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Der Kaufinteressent und dessen Begleiter hatten nach der Begutachtung des Autos kein Interesse am Erwerb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es folgte ein verbaler Streit. Dieser mündete den Angaben zufolge darin, dass der mit fast drei Promille alkoholisierte Verkäufer versuchte, den Kaufinteressenten zu schlagen. Die beiden anderen Personen hätten sich gewehrt und dem Verkäufer einen Zahn ausgeschlagen. Er wurde im Krankenhaus behandelt.