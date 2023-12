Plauen - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen vor einer Tankstelle in Plauen war viel Alkohol im Spiel. Ein 29-Jähriger soll dabei einem 24-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab am frühen Sonntagmorgen bei beiden Beteiligten zusammen einen Wert von fast sieben Promille - der 29-Jährige hatte über vier Promille intus, der 24-Jährige war mit knapp drei Promille unterwegs.