Die Polizei ist am Abend wegen einer mutmaßlichen Gewalttat im Potsdamer Stadtteil Babelsberg im Einsatz. Die Hintergründe sind unklar.

Schlägerei in Restaurant in Potsdam - Polizei im Großeinsatz

Die Polizei ist in Potsdam-Babelsberg mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild)

Potsdam - Bei einer Schlägerei in einem italienischen Restaurant in Potsdam-Babelsberg sind mehrere Beteiligte verletzt worden. Zur Zahl und Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher am Abend zunächst keine Angaben machen. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Zurzeit werde mit einem Großaufgebot nach den Tätern gesucht, hieß es.

Der Konflikt habe sich einige Zeit nach Abpfiff des Regionalliga-Fußballspiels Babelsberg 03 gegen FSV Zwickau ereignet, sagte der Polizeisprecher. Zwickau hatte die Partie mit 2:0 gewonnen. Danach seien zwei Gruppen aufeinandergetroffen.

Gruppe flüchtete in das Restaurant

Eine der Gruppe sei eine Fangruppe gewesen - von welchem Team, das konnte der Polizist nicht sagen. Auch sei noch offen, worüber die Fans mit der anderen Gruppe in Streit gerieten.

Eine der Gruppen habe dann die andere verfolgt, die sei in das italienische Restaurant geflüchtet. Dort sei es zur Schlägerei gekommen. „Bisher gab es keine Festnahme, wir fahnden noch nach den Tätern“, sagte der Polizist.

Wegen des Einsatzes waren auch zeitweise Straßen in Potsdam gesperrt sowie der Tram- und S-Bahn-Verkehr unterbrochen. Ein Polizeihubschrauber überflog die Gegend um die Rudolf-Breitscheid-Straße.