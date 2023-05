Leipzig - Trotz des bereits erreichten Saisonziels werden sich die Profis von RB Leipzig am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den FC Schalke 94 nicht schonen. „Das wäre Wettbewerbsverzerrung“, sagte Mittelfeldspieler Xaver Schlager am Donnerstag. Der Vorletzte Schalke braucht einen Sieg im Abstiegskampf, Leipzig ist bereits sicher Dritter und damit für die Champions League qualifiziert. „Jeder will das Spiel gewinnen. Was Schalke damit macht oder wie die Situation ist, ist uns eigentlich egal. Mit der haben wir nichts zu tun“, sagte Schlager.

Das kommende Woche in Berlin stattfindende Pokalfinale habe man nicht im Kopf. „Wir freuen uns dann, wenn es so weit ist, davor nicht. Es wäre ja blöd, wenn ich mich auf meinen Geburtstag schon eine Woche vorher freuen würde“, sagte der Österreicher. Im Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt zählt dann vor allem Konzentration: „Jeder weiß, dass man mit einer Aktion alles entscheiden kann“, meinte der 25-Jährige. Schlager ist in Deutschland noch ohne Titel, gewann den österreichischen Pokal mit Salzburg dreimal.

Nach seiner langen Pause wegen eines Syndesmoserisses benötigt Schlager noch Spielzeit, um auf sein Top-Niveau zu kommen. „Natürlich bin ich noch nicht bei 100 Prozent“, sagte der Mittelfeldspieler. „Aber ich bin körperlich wieder voll belastbar. Ich vertrage das Training gut und am Fuß gibt es auch keine Probleme.“