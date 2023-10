Leipzig - Mit Rückkehrer Xaver Schlager geht RB Leipzig in das Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Der österreichische Fußball-Nationalspieler hat seinen Infekt auskuriert und bildet zusammen mit Routinier Kevin Kampl das Duo im defensiven Mittelfeld. Offensiv vertraut Trainer Marco Rose am Mittwochabend dem Quartett Xavi Simons, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Loïs Openda, das bereits am Samstag beim 3:1 in Darmstadt zum Einsatz kam.

Schlager hat neben Rose und dem auf der Bank sitzenden Amadou Haidara bereits Belgrad-Erfahrung. In den Playoffs zur Königsklasse traf das Trio 2018 mit RB Salzburg auf Belgrad. Nach einem 0:0 im Hinspiel führte Salzburg bereits 2:0, schied aber nach zwei serbischen Toren binnen zwei Minuten zu Hause durch ein 2:2 aus.