Ein Mann wird in Chemnitz bei einem Streit mit Stöcken geschlagen. Dann wird ein Stein auf ihn geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung wird in Chemnitz ein 44-Jähriger mit von drei anderen Männern mit Stöcken geschlagen. (Symbolbild)

Chemnitz - Ein Mann ist in Chemnitz bei einer Auseinandersetzung von drei anderen Beteiligten mit Stöcken geschlagen und mit einem Stein schwer verletzt worden. Der 44-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Berichten von Augenzeugen zufolge soll der Attacke am späten Donnerstagnachmittag im Ortsteil Sonnenberg ein lauter Streit zwischen den vier Männern vorausgegangen sein. Als der 44-Jährige nach den Schlägen mit den Holzstöcken zu Boden gegangen war, soll einer der Angreifer einen schweren Stein auf ihn geworfen haben.

Die Beamten konnten den Angaben zufolge einen 24-Jährigen als mutmaßlichen Täter ermitteln. Nach zwei weiteren Verdächtigen wird noch gefahndet. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

Am Morgen war es in dem Bereich zu einem körperlichen Angriff auf einen 16-Jährigen gekommen, bei dem der 44-Jährige ein möglicher Verdächtiger ist. Ob beide Taten in einem Zusammenhang stehen, muss noch ermittelt werden.