Bremerhaven - Bei Anruf Museumsführung: Das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven bietet erstmals Menschen mit Seh- oder Mobilitätseinschränkungen eine Telefonführung an. Zur Premiere am Dienstag (18. Juli) um 18 Uhr soll es um die Kogge gehen, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Ein Experte erläutere den Zuhörenden in 45 Minuten Details zum Bau, zur Fahrweise und zum Leben an Bord eines Handelsschiffes aus dem 14. Jahrhundert.

Das Angebot mit dem Namen „Lauschflut“ ist kostenlos. Es richte sich an Menschen, die nicht ins Museum kommen können oder wollen. Geplant sind weitere Telefonführungen zu anderen Exponaten in der Dauerausstellung, wie es weiter hieß. Wer sich angemeldet habe, erhalte eine halbe Stunde vor dem Start eine Festnetznummer. Die Teilnahme ist auf 15 Personen begrenzt.