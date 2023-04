Bremerhaven - Das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven erhält für eine geplante Dauerausstellung Bundesmittel in Höhe von einer Million Euro. Die Schau „Schiffswelten - Der Ozean und wir“ solle im Sommer 2024 im Erweiterungsbau des Museums eröffnet werden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Der sogenannte Bangertbau wird seit 2022 saniert und neu gestaltet. Die Fördergelder stammen aus dem Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Im Mittelpunkt der neuen Dauerausstellung soll eine begehbare Forschungsschiff-Installation mit Mitmach-Stationen stehen. Geplant sind zudem Einblicke in die Themen Schiffbau, Schiffsausrüstung, Schiff und Physik sowie Auswirkungen von Schiffen auf die Meeresumwelt. Den Auftakt für die grundlegende Modernisierung des Museums hatte die Neugestaltung der Koggehalle 2017 gemacht. Nach dem Erweiterungsbau muss als nächstes noch das Hauptgebäude saniert werden.