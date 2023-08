Bad Muskau - Ein Schwerlasttransporter mit einem Fahrgastschiff auf dem Anhänger ist am Dienstag kurz vor dem Ortseingang Bad Muskau (Landkreis Görlitz) steckengeblieben. Wie die Polizei mitteilte, sollte das 46,5 Meter lange und 6,10 Meter breite Gespann am frühen Morgen auf einem Parkplatz Halt machen. Wegen der Maße sei es jedoch nicht gelungen, den Transporter von der Straße zu rangieren. Da der Schwerlaster mit seinen 163 Tonnen nach 06.00 Uhr am Morgen nicht mehr fahren durfte, musste er nach Polizeiangaben auf der Straße stehen bleiben. Sie wurde deswegen gesperrt.

„Bei einer Weiterfahrt wäre der Transport in den Berufsverkehr gekommen und hätte ein Verkehrschaos ausgelöst“, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Transporter sei dann nach der vorgeschriebenen Pause am Dienstagabend ab 22 Uhr aber weiter gerollt.

Auch die blockierte Straße wurde dadurch wieder für den Verkehr frei. Größere Verkehrseinschränkungen habe es während der Sperrung nicht gegeben. „Wenn es keine weiteren Hindernisse gibt, bin ich optimistisch, dass der Transport heute abgeschlossen wird“, sagte der Sprecher. Das Schiff ist auf dem Weg zum Berzdorfer See in der Nähe von Görlitz.