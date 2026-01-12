Ein Güterschiff liegt festgefahren auf dem Jungfernsee. Ein zweiter Versuch, das Schiff zu befreien, scheiterte nun. Wie geht es weiter?

Potsdam - Ein festgefahrenes polnisches Güterschiff auf dem Jungfernsee bei Potsdam steckt weiterhin fest. „Wir konnten nicht helfen“, sagte Thomas Krüger vom Schifffahrtsamt in Potsdam. Mit drei Eisbrechern habe man am Montagmorgen versucht, das Schiff wieder manövrierfähig zu bekommen - ohne Erfolg.

Das Schiff sei zu weit auf Land gerutscht und liege fest auf einer Sandbank, führte Krüger aus. Zudem habe es bei den Arbeiten bei einem der Eisbrecher einen Maschinenschaden gegeben. „Das ist im Zuge der Arbeit passiert.“

Wie geht es mit dem Güterschiff weiter? „Der nächste Plan ist Leichtern“, so Krüger. Man wolle nun die Fracht abladen, bis das Schiff wieder schwimmfähig ist. 744 Tonnen Split habe das Boot geladen, davon müsse jetzt einiges runter. Bis es dazu kommt, dürfte es allerdings noch dauern. „Wir müssen abwarten, bis das Eis weggetaut ist. Sonst können die Schiffe nicht fahren.“ Mit Blick auf die Wetterprognose rechnet Krüger frühestens nächste Woche mit einem erneuten Versuch.

Das Schiff war vor einigen Tagen außerhalb der Fahrrinne auf eine Untiefe geraten. Das Schiff kann sich seitdem aus eigener Kraft nicht befreien. Auch ein erster Bergungsversuch des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Spree-Havel war gescheitert. Die Besatzung ist weiterhin an Bord und laut Schifffahrtsamt ausreichend versorgt.