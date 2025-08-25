Wegen Bauarbeiten auf der Ringbahn müssen Fahrgäste im Nordosten in Busse umsteigen. Es gibt noch andere Einschränkungen auf mehreren S-Bahn-Linien.

Berlin - Fahrgäste im Nordosten Berlins müssen sich wegen Bauarbeiten bei der S-Bahn in den letzten beiden Ferienwochen weiter auf Behinderungen einstellen. Seit dem Wochenende wird ein neues Stellwerk am Nordkreuz in Betrieb genommen. Weil sich dort die Nord-Süd- und die Ringbahn treffen, sind laut S-Bahn besonders viele Linien betroffen.

Bis zum 5. September fahren zwischen den Stationen Pankow und Karow beziehungsweise Hohen Neuendorf keine Züge der Linie S8. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen, wie die S-Bahn mitteilte. Nach den Angaben verkehren auch die Linien S2 und S26 in dieser Zeit nicht zwischen Pankow und Karow. Hier müssen die Fahrgäste ebenfalls auf Busse umsteigen.

Bereits seit Anfang des Monats erfolgen Baumaßnahmen auf der Ringbahn zwischen Gesundbrunnen und Greifswalder Straße. Dadurch enden Züge der Linien S8 und S85 aus Süden kommend in der Frankfurter Allee.

In den vergangenen Wochen hatten vermehrte Ausfälle und Verspätungen bei der S-Bahn für Unmut gesorgt. Grund dafür sind Probleme mit der Stellwerktechnik. Diese dürften noch längere Zeit für Einschränkungen sorgen. Kurzfristige Besserung ist auch nach einem Krisengespräch bei Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) nicht Sicht.