Wangerooge - Der Fährverkehr von und zu der ostfriesischen Insel Wangerooge ist nach einem Unfall mit einem Schienenbagger der Inselbahn vorerst bis zum Donnerstagmittag eingestellt. Die Inselbahn verbindet den Fähranleger im Süden von Wangerooge mit dem Inseldorf über eine vier Kilometer lange, eingleisige Strecke durch den Nationalpark Wattenmeer. Bei Instandsetzungsarbeiten an der Strecke sei es am Mittwoch zu dem Unfall gekommen, sagte eine Bahnsprecherin am Donnerstag. Dabei kippte der Bagger um. Niemand wurde verletzt. Wie genau es dazu kam, war zunächst unklar.

Die Deutsche Bahn betreibt über eine Tochtergesellschaft den Fährverkehr zur Insel und die Inselbahn. Um zu vermeiden, dass Fahrgäste, die mit dem Schiff anreisen, im Hafen von Wangerooge stranden, wurden die drei für den Vormittag geplanten Abfahrten von Harlesiel gestrichen. Auch von Wangerooge ans Festland fuhren vorerst keine Fähren. Reisende wurden über die Ausfälle informiert. „Wir setzen alles daran, dass die Strecke so bald wie möglich wieder frei wird“, sagte die Bahnsprecherin.

Nach Angaben der Bahn nutzen mehr als 200.000 Reisende pro Jahr den Inselverkehr von und zur östlichsten der bewohnten Ostfriesischen Insel.