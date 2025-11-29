Weil sie sich zunehmend mit Angriffen und Beleidigungen konfrontiert sehen, leiten Schiedsrichter im Landkreis Börde an diesem Wochenende keine Fußballspiele. Nicht das erste Mal in Sachsen-Anhalt.

Haldensleben - Wegen eines Streiks aller Schiedsrichter sind sämtliche Fußballspiele im Landkreis Börde abgesagt worden. In den vergangenen Wochen sei es wiederholt zu Fällen von rassistischen Beleidigungen, Bedrohungen und tätlichen Angriffen gekommen, teilte der zuständige Kreisfachverband mit.

Wenn Schiedsrichter Zielscheibe von Hass, Diskriminierung oder Gewalt würden, sei eine Grenze überschritten. Daher sei entschieden worden, dass am Wochenende keine Spiele von Schiedsrichtern geleitet würden. Daher wurden nach Angaben des Verbands mit einigen Ausnahmen alle Spiele auf Kreisebene und im Jugendbereich abgesagt. Bereits in der vergangenen Saison hatten im Burgenlandkreis die Schiedsrichter gestreikt.