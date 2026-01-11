Tom Schewe siegt beim Großen Preis in Neustadt-Dosse – und hofft jetzt auf eine Startchance beim Weltcup in Leipzig. Was der Erfolg dem Springreiter bedeutet.

Neustadt-Dosse - Tom Schewe hat den Großen Preis des Landes Brandenburg beim CSI Neustadt-Dosse gewonnen. Der Springreiter aus Bad Eilsen blieb mit dem neun Jahre alten Congress Blue PS fehlerfrei und in 39,87 Sekunden vor fünf Konkurrenten um den Sieg. Für den deutschen Vizemeister war es der erste Sieg in Neustadt-Dosse. Der 27-Jährige hofft nun auf einen Start beim Weltcup in Leipzig in der kommenden Woche.

„Ich stehe auf der Warteliste. Vielleicht hilft der Sieg heute ja“, sagte Schewe. Er ist der erste Reiter, der als Absolvent des Neustädter Projekts „Reiten in der Schule“ auch Sieger des Großen Preis werden konnte.

Den zweiten Platz belegte Vorjahressieger Viktor Melin aus Schweden mit der Stute Turmina. Dritter wurde Manuel Prause aus dem sächsischen Löbnitz mit dem 17 Jahre alten Cadillac. Auch Prause hofft noch auf einen Startplatz für das Turnier in Leipzig. Als bester Reiter aus Brandenburg belegte Volker Lehrfeld aus Stechow-Ferchesar mit der Stute Cera Platz vier.