Drögennindorf - Beim Brand einer Scheune in Drögennindorf im Landkreis Lüneburg ist Schätzungen zufolge ein Schaden von deutlich über 200.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Samstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde niemand. Noch vor dem Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte hatten sich die Flammen ausgebreitet, die Scheune brannte anschließend samt mehrerer Anbauten fast völlig nieder. Mindestens fünf Autos, die sich in oder an der Scheune befanden, wurden zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.