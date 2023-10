Drebach - Bei einem Brand in Drebach im Erzgebirge ist ein Mann schwer verletzt worden. Das Feuer war am Freitagabend in einer Scheune ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich auf ein benachbartes Wohnhaus aus. Nach Polizeiangaben erlitt ein 52 Jahre alter Bewohner Brandverletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Am Samstag untersuchte ein Brandursachenermittler den Brandort. Er kam laut Polizei zu dem Ergebnis, dass das Feuer in einem Bereich der Scheune ausbrach, der als Schrauberwerkstatt genutzt wurde. Vorherige Arbeiten dort sollen zu dem Feuer geführt haben. Nun werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.