Die Feuerwehr rückt am frühen Morgen in der Gemeinde Ottendorf-Okrilla im Landkreis Bautzen aus. Eine Scheune hat Feuer gefangen.

Ottendorf-Okrilla - Im Landkreis Bautzen ist ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist sie in der Zwischenzeit nahezu komplett abgebrannt. Lediglich zwei Giebelseiten seien noch vorhanden. In der Scheune befanden sich keine Menschen oder Tiere. Es ist bei dem Brand am Morgen zu keinen Verletzten gekommen. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Brandursache.