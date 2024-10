Immer wieder kommt es zu Angriffen auf Büros von Politikern in Berlin. Die Polizei ermittelt in einem neuen Fall.

Berlin - Unbekannte haben das Bürgerbüro des Berliner SPD-Politikers Tino Schopf in Prenzlauer Berg angegriffen und mehrere Scheiben beschädigt. Der für politisch motivierte Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stellte das Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses gegen 7.00 Uhr den Schaden an mehreren Scheiben seines Büros an der Bernhard-Lichtenberg-Straße fest. Nachbarn hätten ihm geschildert, dass der Angriff in der Nacht erfolgt sein müsse, sagte Schopf auf Anfrage. Er habe bislang keine Erklärung für die Tat und ob sie einen politischen Hintergrund habe. „Ich bin nur sauer und fassungslos“, so der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Angriffe auf Büros von Politikern. Es waren unterschiedliche Parteien betroffen.