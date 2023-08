Magdeburg - Der Mann, der am Montag mehrere Scheiben am Eingang der Magdeburger Ausländerbehörde zerstört hatte, sitzt nun in Untersuchungshaft. Er sei am Mittwoch erneut mit Drohungen auffällig geworden, eine Mitarbeiterin der Erstaufnahmeeinrichtung Magdeburg habe das gemeldet, so ein Polizeisprecher am Freitag. Die Polizei habe den Asylbewerber daraufhin in Verhinderungsgewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Haftbefehl aufgrund der Sachbeschädigungen vom Montag.

Der Mann hatte am Montag mit dem Ständer einer Absperrung mehrere Scheiben eingeschlagen, verletzt wurde niemand. Das Amt war aber zunächst nur noch eingeschränkt arbeitsfähig.